Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme tek parça full izle 30 Kasım Show TV Canlı

Necati Bey Sebahattin Bey'in Kağan Kavas ile kaybolması ile ilgisinin olup olmadığını bilmediğini, Kağan ile ise sadece tanışıklığının olduğunu söyledi. ...Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 74. Bölümünde; Kağan Kavas'ın kaybolması ile ilgili olarak ailesinin şüphelendiği Sebahattin Bey'in çocukluk arkadaşı ilk kez konuştu.

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İyiliğin gücünü gösterecek program "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanacak programla; faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

'Sesimi duyan yok mu?' diyenlerin sesi olacak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türk televizyonlarına yepyeni bir soluk getirecek; kederler sevince, karamsarlık umuda dönüşecek!