Çukur 4. Sezon 11. Bölüm (103. Bölüm) Tek Parça Full izle. Meke Vuruluyor...

Çukur'un 103. Bölümünde neler olacak?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

Çukur'un 102. Bölümünde neler oldu?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

Çukur Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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