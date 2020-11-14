Çukur 4. Sezon 11. Bölüm (103. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Yamaç "Çukur'a çığ geliyor!"

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!