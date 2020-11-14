Çocukluk Son Bölüm 6. Bölüm (13 Kasım) HD Tek Parça Full İzle

6. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Mahir’i onca yılın ardından görmek, sadece Gülay’ın ona karşı olan öfkesini yeniden alevlendirmiştir. Gülay hayatına devam edemiyorken, onun gözünde Mahir, onu ve oğlunu unutup yeni bir hayata başlamıştır. Gülay artık Mahir’i hayatından tamamen silmeye karar verir fakat hiç beklemediği bir anda yıllardır duymayı beklediği haberi alır.

Hayalet’in iyi niyetle hamile bir kadını kocasının şiddetinden kurtarma çabası, başına büyük bela açar. Mahir onu kurtarmaya çalışırken, basit bir şiddet vakası olarak başlayan olay, çığırından çıkarak Hayalet’le Mahir’in geçmişindeki karanlık sırların, acıların açığa çıkmasına neden olur. Mahir, Ayşegül ve Mavi için bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacaktır.

Geçen Bölüm Neler Olmuştu?

Mahir ve Gülay yıllar sonra yüz yüze gelmişlerdir. Bu yüzleşmenin ardından ikisinin de derinlere gömdüğü eski yaraları açılır. Mahir geçmişteki acılarından kaçmak için ise kendini Dodo’ya yeni bir aile bulmaya verir. Mahir’deki tuhaflığı fark eden Ayşegül, Mahir’in ona açılması için uğraşır. Nene ise Mahir ile Gülay’ın arasındaki ilişkiyi merak eden Mavi’ye yardım edebilmek için Gülay’ın yanında işe girer. Bu sırada Mavi de anne özlemi çeken Zeynep’e kendince yardım etmek için bir takım dolaplar çevirir.

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Genel Konu

Dizinin başrolleri Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in ön plana çıktığı afiş, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Şimdiden konusuyla izleyicide büyük merak uyandıran dizide başrollerden Beren Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…