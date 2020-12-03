Çağla ile Yeni Bir Gün 3 Aralık 2020 Canlı İzle

“Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün” sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak.

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.

“Çağla ile Yeni Bir Gün” FOX’ta!

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FOX TV YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2020

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM



19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM00.15 HEPSİ BENİM YENİ BÖLÜM01.45 ÇOCUKLUK04.15 BABAM SINIFTA KALDI06.00 ŞEVKAT YERİMDAR