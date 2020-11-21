Bir Annenin Günahı 1. Bölüm HD Tek Parça İzle - Bir Annenin Günahı 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı

"Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?"

Kanal D’nin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki dizisi “Bir Annenin Günahı” ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen dizide, “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?”, “Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?” soruları bir kez daha tartışmaya açılacak.

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı” nın ilk bölümünün konusu şöyle;

Suna, büyük umutlar beslediği ilk göz ağrısı Yusuf, kızı Zehra ve evin en küçüğü Ali ile birlikte zor ama huzurlu bir yaşam sürmektedir. Küçük bir balıkçı dükkanı işletmekte, kazandığı ile çocuklarını okutmakta ve zorlu hayat koşullarında dimdik ayakta durmaktadır. Sakin ve huzurlu yaşamları büyük oğlu Yusuf’un ölümle burun buruna gelmesiyle bir an da alt üst olur. O andan itibaren Suna oğlunu yaşatabilmek için ölümle yaşam arasında bir savaşa girer. Suna, anneliğin en büyük sınavını verecektir. Oğlunu yaşatmak pahasına bir insanı öldürmek! Suna girdiği bu savaşta oğlu Yusuf’u yaşatarak galip çıkmış gibi görünse de, işlediği büyük günahın vebali ne onun ne de çocuklarının peşini asla bırakmayacaktır!

HİKAYE:

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

Yapım:Limon Yapım Yapımcı: Hayri Aslan Yönetmen:Filiz Gülmez Pakman Senaryo: Özlem Atasoy - Yeşim Aslan Görüntü Yönetmeni: Ufuk Dinç Müzik: Tamer Çıray

Oyuncular:

Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek (Kazım), Ümmü Putgül (Neriman), Ayça İnci (Meral), İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman), Mina Derman (Zehra), Deniz Ertürk (Filiz), Esra Gönen

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