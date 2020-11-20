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Babil 20. Bölüm (Final Bölüm) hd tek parça izle

Babil Final bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de! Babil 20. Bölüm (Final Bölüm) hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler - Star TV Canlı izle

Televizyon 20.11.2020, 15:07 21.11.2020, 12:00
Babil 20. Bölüm (Final Bölüm) hd tek parça izle
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20.Bölümde Neler Olacak?

İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.

Babil Final bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de!

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