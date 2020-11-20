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Babil 20. Bölüm (Final Bölüm) hd tek parça izle
Babil Final bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de! Babil 20. Bölüm (Final Bölüm) hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler - Star TV Canlı izle
Televizyon 20.11.2020, 15:07 21.11.2020, 12:00
20.Bölümde Neler Olacak?
İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Babil Final bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de!