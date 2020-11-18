Son Dakika
"Aykut Enişte" Filmi Bu akşam STAR TV'de Canlı İzle 18 Kasım 2020
Televizyon 18.11.2020, 15:55 18.11.2020, 16:09
Aykut Enişte Şahane Bir Aile Komedisi!
Bir damat, iki aile...
Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut bir anda kendini iki ailenin damadı olarak bulursa ne olur
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli
Konusu:
Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?
Yayın Günü: 18 Kasım Çarşamba Yayın Saati: 20.00