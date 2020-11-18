ATV canlı izle! Diziler Atv yayın akışı - 18 Kasım 2020 Çarşamba
18 Kasım 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman 34. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Maria ile Mustafa Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
ATV YAYIN AKIŞI 18 Kasım 2020
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
19: 00 atv Ana Haber Haber
20: 00 Kuruluş Osman 34. Bölüm
00: 20 Maria ile Mustafa Tekrar
02: 30 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Bölüm
Kuruluş Osman34 Yeni Bölümde Neler Olacak?
''Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak.''
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?