ATV canlı izle! Diziler Atv yayın akışı - 18 Kasım 2020 Çarşamba

ATV YAYIN AKIŞI 18 Kasım 2020



08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma



16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence19: 00 atv Ana Haber Haber20: 00 Kuruluş Osman 34. Bölüm00: 20 Maria ile Mustafa Tekrar02: 30 Kırgın Çiçekler05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Bölüm

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Kuruluş Osman34 Yeni Bölümde Neler Olacak?

''Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak.''

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?