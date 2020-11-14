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Arka Sokaklar 566. Bölüm Fragmanı yayında! Arka Sokaklar Son Bölüm 565. Bölüm (13 Kasım) HD Tek Parça Full İzle
Engin Müdürün kararıyla alınan Rıza Babayı kurtarma operasyonu ortalığı karıştırıyor! Arka Sokaklar 565. Bölüm 13 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Televizyon 14.11.2020, 17:23 19.11.2020, 11:03
Engin önderliğindeki ekibimiz Rıza Baba’yı kurtarmak için Nuran’ı, Civan’a verip takası gerçekleştirir. Civan, Nuran’ı minibüsüne bindirip kaçarken, Engin’den gelen telefonla sarsılır. Ümit Amir, Engin’e karşı tavırlıdır. Yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini düşünerek avukat Başak için baroya şikayette bulunur. Bu sırada Başak'ın babası İhsan, kızının Engin ile ilişkisine onay vermez.
Tunç’un psikolojik durumu iyiye gitmiyordur. Selinle arayı düzeltmeye çalışan Mesut, Tunç’la ilgilenmek zorunda olduğu için Selinle yakaladığı son fırsatı da kaçırır.