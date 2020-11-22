Arıza 11. Bölüm HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm
Arıza'nın 11. Bölümünde neler olacak? Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir.
Arıza'nın 11. Bölümünde neler olacak?
Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir. Şehmuz’a gelen bir haber geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur. Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir. Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.
Herkes göz kamaştıran çifti; Ali Rıza ve Halide’yi konuşacak!
Özel tasarım kostümleri ile göz dolduran oyuncular, büyük beğeni toplarken ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu! Ali Rıza’nın yeraltı dünyasına tanıtıldığı gecede tüm gözler genç adam ve Halide’nin üzerine çekilirken Burak’ın onlara büyük bir sürprizi vardır.Sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncuları ile
Arıza Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!