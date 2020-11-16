Arıza 10. Bölüm HD Tek Parça Full İzle - Son Bölüm

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır. Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

ALİ RIZA VE HALİDE'NİN DUYGUSAL ANLARI!

Ailesiyle birlikte Haşmet Gürkan'ın evine gelen Ali Rıza büyük bir endişe içindeydi. Sevdiklerini korumak için her şeyi göze almaya hazırdı. Diğer tarafta Haşmet'e sağ salim kavuştuğu için rahatlayan Halide, Ali Rıza'ya babasını getirdiği için teşekkür ederken, Ali Rıza'yı sevdiğini söyleyerek duygusal anlar yaşattı. Ali Rıza ise herkesi beladan kurtarınca kalbinden geçenleri söyleyerek Halide'ye duygularından bahsedeceğini itiraf etti. İkili arasında yaşanan bu yakınlaşma seyircilerden büyük ilgi gördü.

MUZAFFER SALDIRIYA UĞRADI!

Cabir ile yaşanan çatışma sonrasında konsorsiyum bir araya geldi. Toplantı sırasında Cabir'in konsorsiyum üyelerini aramasıyla gerilim giderek arttı. Ali Rıza'nın kendisine teslim edilmezse konsorsiyumdaki herkesin çocuklarını öldüreceğini söyledi. Cabir, konsorsiyumu sevdikleriyle tehdit edince Ali Rıza, Cabir'e teslim olmaya karar verdi. Muzaffer, gözünü karartıp kendini tehlikeye atan Ali Rıza'yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkna edemeyince koruma amaçlı takibe başladı ama çıktığı yolda Cabir'in saldırısına uğrayarak vuruldu.

TEKRAR İZLE