Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"

02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04:30 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40.