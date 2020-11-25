Son Dakika

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

25 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Televizyon 25.11.2020, 08:59
25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
banner230

Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"

02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04:30 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@