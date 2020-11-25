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25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
25 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Televizyon 25.11.2020, 08:59
Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Kalandar Soğuğu"
02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:30 Türkan Hanım'ın Konağı
05:40.