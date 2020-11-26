25 Kasım 2020 Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı?

25 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sadakatsiz kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba Reyting sonuçları henüz açıklanmadı

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24 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.