25 Kasım 2020 Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı. Kuruluş Osman Yine Zirvede!

Kuruluş Osman reytingin zirvesine yerleşti

Kuruluş Osman,Tüm Kişiler' de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme 20+ABC1'de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı.

#VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada ses getirerek trendlerde yer alan Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak yaralayan ve Aygül ve Alplerinin yardımıyla Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, Bizans'a ağır bir darbe vurdu. Aygül'ün bebeğini bağrına basan ve yeğenine Kayı Alp ismini koyan Osman Bey, Dündar Bey'in kızıyla barışmasına da vesile olarak obanın takdirini kazandı.

Osman Bey'in elinden ucuz kurtulan Nikola, Rum ateşini kullanarak Söğüt'ü vurması için Flatyos'u görevlendirdi. Bizans'ın planını haber alan Osman Bey, derhal Söğüt'e gidilmesini isterken; Savcı Bey ve Dündar Bey, Yavlak Arslan'a İnegöl seferinde destek vermek için Kulucahisar'a giderek Nikola'yla anlaşma yolu aradı. Osman Bey, zekice planıyla Flatyos'u ele geçirip Söğüt'ü kurtardı ancak Savcı Bey ve Dündar Bey, Nikola tarafından esir edildi. Savcı Bey ve Dündar Bey kale meydanında infaz edilmek üzereyken yaralı Flatyos'u kaleye getiren askerler kılığında içeri sızan Osman Bey ve alpleri, Nikola'yı ele geçirdi ve beyleri kurtardı.

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan'a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

TOTAL SIRALAMA İLK 10

1 KURULUŞ OSMAN

2 SADAKATSİZ

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 KURULUŞ OSMAN (ÖZET)

5 ESRA EROL'DA

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

7 SADAKATSİZ (ÖZET)

8 SHOW ANA HABER

9 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

10 ATV ANA HABER

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MACARISTAN-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV



6 FOX ANA HABER FOX7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV89 ESRA EROL'DA ATV10 HAVA DURUMU KANAL D



AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 MACARISTAN-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

3 KURULUS OSMAN ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1