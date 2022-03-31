Yasin Obuz, 30 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde adaya veda etti.

Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alıyordu. Yasin Obuz, 30 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde adaya veda etti.

Daha önce MasterChef 2019 ve Survivor 2020’de boy gösteren Yasin Obuz, izleyicilerin hafızasında delidolu, komik birisi olarak iz bıraktı. Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer almasıyla Yasin Obuz hakkında araştırmalar tekrar başladı. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Yasin Obuz’un Instagram hesabı nedir? Survivor Yasin evli mi? İşte Survivor Yasin Obuz hakkındaki bilgiler…

İzlenme rekorları kıran yarışma Survivor All Star 2022 yarışmacıları belli oldu. Survivor 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi de Yasin Obuz. Yasin Obuz, MasterChef 2019’de beşinci olarak bitirdikten sonra Survivor 2020 sezonunu da üçüncü olarak bitirdi. Bu sezon ise Survivor All Star’da boy gösterecek Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği, sosyal medya hesapları merak ediliyor. Survivor 2022 yarışmacısı Yasin Obuz hakkında merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

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Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edindi.

SURVİVOR YASİN EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacıları hakkında merak edilen bir diğer konu da evli mi bekar mı oldukları oluyor. Survivor Yasin Obuz’un medeni hali bekardır.

YASİN OBUZ'UN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2020'de gönüllüler kadrosunda yer alan Yasin Obuz, 1.83 m boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır.

SURVİVOR YASİN OBUZ INSTAGRAM HESABI

Survivor 2022 All Star sezonunda yarışacak Yasin Obuz, Instagram’da yasinobuzofficial kullanıcı ismiyle yer alıyor. Survivor Yasin’in şu an bir milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

YASİN OBUZ’UN KATILDIĞI YARIŞMALAR

Yasin Obuz, ilk olarak Kanal D’ de yayınlanan Kısmetse Olur programına katıldı. Bu programdan sonra Yemekteyiz’e katılan Yasin Obuz buradaki eğlenceli yapısıyla dikkat çekmiştir. Yasin Obuz'u fenomen yapan ise Kıbrıs şivesiyle konuşması olmuştur. Sonrasında Tv8’ de yayınlanan MasterChef’e katılmıştır. Yasin Obuz burada 'Boomcu Yasin' lakabıyla kısa sürede fenomen oldu. Yasin Obuz, MasterChef’te belirli bir noktaya gelen Yasin Obuz elenerek veda etmiştir. Son olarak Survivor 2020’de başarılı performansı ile Yasin Obuz, sezonu üçüncü olarak bitirdi.