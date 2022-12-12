2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Takımlarının maçlarını bekleyen taraftarlar Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belli oldu.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Kasım'da, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 13. hafta karşılaşmaları 23 Kasım'da, 14. hafta karşılaşmaları ise 27 Kasım'da oynanacak.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Hatayspor - Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demir - F.Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor