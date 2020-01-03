Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk ve ikinci maçların programı şöyle:1. maçlar:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Kazım Karabekir)
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Stat henüz açıklanmadı)
21 Ocak Salı:
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk)
20.30 Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Ülker)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)