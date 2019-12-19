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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Spor 19.12.2019, 14:33
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Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.
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