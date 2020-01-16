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Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu ilk maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Spor 16.01.2020, 22:56
İSTANBUL (AA) - Kupada rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Antalyaspor-Göztepe: 4-3
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0