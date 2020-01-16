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Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu ilk maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Spor 16.01.2020, 22:56
Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu ilk maçları tamamlandı
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İSTANBUL (AA) - Kupada rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 3-2

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Antalyaspor-Göztepe: 4-3

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0


#Futbol #spor #Ziraat Türkiye Kupası
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