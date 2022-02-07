Ziraat Türkiye Kupası - Son 16 Turu Maç Programı Belli Oldu

iraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmaları 11, 12, 13 ve 14 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta, 24. hafta karşılaşmaları 11, 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 25. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 3. Lig 1 ve 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, 2. Grup 25. hafta karşılaşmaları ise 13 ve 14 Şubat'ta oynanacak.



Ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayan 3 erteleme maçı 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle: