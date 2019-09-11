Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK’ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.
Stat: Gazi
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Ferhat Çalar xx
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Semih Üstün xx, Buğrahan Baran xx (Deniz dk. 73 xx), Hamit Bayraktar xx, Cihad Ateş Taşkın x, Vedat Saygı xx, Tevfik Şanver xx, Yasin Çakaloğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Hasan Aktürk xx (Furkan Demir dk. 61 xx)
Gol: Hamit Bayraktar (dk. 50) (Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Kurt, Ozan Kılıçoğlu, Tolgahan (Nevşehir Belediyespor), Onur, Alp, Yasin (Osmaniyespor)Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 21:13