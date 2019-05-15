Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın





SİVAS (AA) - Futbolda bu yıl 57'ncisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupasını törenle aldı.



Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki final müsabakasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, kupanın sahibi oldu.



Karşılaşmanın son düdüğüyle Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Platformun kurulmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.



Türkiye Kupası'nı kazanan futbolculara madalyaları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Sivas Valisi Salih Ayhan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verildi.



Galatasaraylı oyuncular Selçuk İnan ve Fernando Muslera, kupayı birlikte kaldırdı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular kupayla poz verdi.

Futbolcular daha sonra kupayla tribünleri dolaşarak sevinçlerini taraftarla paylaştı.





- Akhisarspor'dan protesto





Akhisarspor takımı ise kupa törenine katılmadı. Kupa töreninin ardından soyunma odasından yeniden sahaya dönen Akhisarsporlu oyuncular, Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti.

Akhisarsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, mücadelenin orta hakemi Suat Arslanboğa'ya karşılaşmanın ardından uzun süre tepki gösterdi.

Öte yandan spor yazarlarının oylarıyla "maçın oyuncusu" seçilen Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk de ödülünü aldı.



