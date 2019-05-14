Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru





SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Akhisarspor'un teknik sorumlusu Cem Kavçak, geçen sene olduğunu bu sene de kupa sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Kupa finalinin oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kavçak, ligden düştükleri için Sivas'a buruk geldiklerini aktardı.

Yaşadıkları olumsuz sebeplerden dolayı 7 yıllık Süper Lig macerasının geçen hafta son bulduğunu anımsatan Kavçak, "Akhisarspor camiası olarak yıllarca sempati kazandık. Bu lige değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi birlik beraberliğimizi tekrar yakalayıp hak ettiğimiz yerlere en kısa zamanda geliriz." dedi.

Final maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kavçak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu gururu yaşadık, bu sene tekrar yaşamak istiyoruz. Kupayı 2 sene arka arkaya kazananlar listesine adımızı yazdırmak istiyoruz. Ligden düşmüş olabiliriz ama bu bizim için artı bir motive olacak. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yok, en azından ligi kupayla bitirmek istiyoruz. Galatasaray bu kupayı en çok kazanan takım. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, bu sene 8 maçımızı yönetti. Biz hiç birini kazanamadık, bu da bizim adımıza kötü bir istatistik. Bu şanssızlığı yenip maçı hak edenin kazandığı bir gece olmasını diliyorum."





- "Akhisar'a kupayı götürmek istiyoruz"





Akhisarspor'un tecrübeli tecrübeli futbolcusu Güray Vural ise ligin kendileri için iyi geçmediğini söyledi.

Sezonu kupa ile kapatmayı hedeflediklerini belirten Güray, "Buraya kazanmaya geldik. Rakibimize saygımız sonsuz. Çok zor bir maç olacak bunun da farkındayız. Geçen sene kupayı kazanmış bir takım olarak bu sene de Akhisar'a kupayı götürmek istiyoruz. Takım olarak heyecanlıyız, bu heyecanımızı sahaya yansıtarak, bu finalin zevkini yaşayarak umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Güray, ligden düştükleri için takım ve camia olarak üzgün olduklarını dile getirerek, sezonu en azından kupayla kapatmak istediklerini aktardı.



