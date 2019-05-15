Ziraat Türkiye Kupası finalinden notlar





SİVAS (AA) - Akhisarspor ile Galatasaray 57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Sivas Valisi Salih Ayhan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ve iki kulübün yöneticileri protokol tribününde seyretti.

Mustafa Cengiz, karşılaşma öncesi kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

Mücadele öncesinde sahanın etrafında iki takımın bayraklarına yer verildi.

Seremoni öncesinde müzik eşliğinde bayraklar ve logolarla yapılan görsel şov izleyiciden alkış aldı.





- Tribünler doldu





Final karşılaşmasında, stadın VIP ve güney tribünleri Galatasaray, maraton ve kuzey tribünleri ise Akhisarsporlu taraftarlara ayrıldı.

İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Tokat, Kayseri, Erzincan, Malatya'nın yanı sıra birçok ilden Sivas'a gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.





- Terim'den 3 değişiklik





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Terim, Rize deplasmanında görev verdiği Donk, Fernando ve Nagatomo'nun yerine bu karşılaşmada Selçuk İnan, Belhanda ve Linnes'e şans tanıdı.

Kalede Muslera'yı oynatan Terim, savunma dörtlüsünde Mariano, Marcao, Luyindama ve Linnes'e görev verdi. Savunmanın önünde Ndiaye ve Selçuk İnan, kanatlarda ise Feghouli ve Onyekuru'ya şans tanıyan Terim, forvetin arkasında Belhanda'yı, ileri uçta Ndiaye'yi görevlendirdi.





- Akhisarspor'da 2 değişiklik





Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın kadrosundan 2 değişikliğe gitti.



Kavçak, Fenerbahçe maçında görev verdiği Bokila ve Aykut Çeviker'in yerine Kadir Keleş ve Lopes'i sahaya sürdü.

Akhisarspor, final müsabakasına, Fatih Öztürk, Vrsajevic, Rotman, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Güray Vural, Lopes, Zeki Yavru, Sissoko, Barbosa, Manu ilk 11'i ile çıktı.





- 2 bin polis görev yaptı





Karşılaşma nedeniyle stat ve çevresinde 2 bin emniyet mensubu görev yaptı.



Bazı polisler ve görevliler, iftarını stadyumda açtı.

Akhisarspor sahaya, "100 yıl önceki aynı ruhla Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlu olsun", Galatasaray ise "Cumhuriyetin Temelini Burada Attık- Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartlarla çıktı.

İki takım oyuncuları, polis ve jandarma üniformaları giyen çocuklarla seramonide yer aldı.