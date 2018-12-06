Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar sona erdi.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rövanş müsabakaları 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak.

Beşinci eleme turunda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sivas Belediyespor-Trabzonspor: 2-2

Gençlerbirliği-Hatayspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Göztepe: 0-3

Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor: 7-2

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: 0-2

Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2

Ümraniyespor-1461 Trabzon: 4-1

Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 5-1

Altay-Kayserispor: 1-2

Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü: 4-2

Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 1-4

Menemen Belediyespor-Kasımpaşa: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Fenerbahçe-Giresunspor: 1-0

Muhabir: Hilmi Sever