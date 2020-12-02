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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları saatleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.15, 16 ve 17 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Spor 02.12.2020, 21:47 02.12.2020, 21:48
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları saatleri belli oldu
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Tek maç üzerinden oynanacak

Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. 

Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak.

5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

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