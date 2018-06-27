Ziraat Bankası, Sırp pasör Jovovic'i transfer etti

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, Sırp pasör Nikola Jovovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Arkas Spor'da forma giyen 26 yaşındaki Jovovic ile anlaşma sağlandı. Jovovic, 2018-2019 sezonunda Ziraat Bankası'nın başarısı için mücadele edecek.

Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan Jovovic, Türkiye'ye gelmeden önce İtalya'nın Gi Group Monza ekibinde forma giymişti.

Jovovic, Sırbistan Milli Takımı ile 2016 yılında FIVB Dünya Ligi'nde altın madalya kazanmıştı.