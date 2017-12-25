Zayıflamak için başladı dünya üçüncüsü oldu





KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Meksika'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler kategorisinde bronz madalya kazanmanın gururunu yaşayan 19 yaşındaki Üzeyir Karakoç, 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu Üzeyir, 4 yıl önce zayıflamak için başladığı halter sporunda elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldi.

Üzeyir, 2015 yılında Türkiye ikincisi olup 2016 ve 2017'deki Türkiye şampiyonluklarına ulaştı. Son olarak Meksika'da aralık ayının ilk haftasında düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 72 kiloda yarışan Üzeyir, üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırmayı başardı.

Günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam eden Üzeyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla halter sporuna başladığını, antrenörü Cemal Boyacı tarafından yeteneğinin keşfedildiğini anlattı.

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve yürüyemediğini belirten milli sporcu, "İnsanın engelli de olsa çalışarak başaramayacağı bir şey yok. Sadece bizlere engel olmasınlar yeter. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarıma devam ediyorum. Bütün günüm sporla geçiyor diyebilirim. Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda 2 altın madalya kazandım. En son Meksika'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 125 kilo kaldırarak dünya üçüncüsü oldum." diye konuştu.

Üzeyir, milli olduğunda çok heyecanlandığını ve gururlandığını, üzerine ay-yıldızlı formayı giydiği anı hiç unutamadığını belirtti.





- "En iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Milli formayı giymenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Üzeyir Karakoç, şöyle devam etti:

"Türkiye adına yarışıyorsun. Tek değilsin. 80 milyonun gücünü arkanda hissediyorsun. Adana'daki ilk milli kampım 4 ay sürdü. Sonra Konya'da kamp yaptık. Çok güzel, eğlenceli geçti. Sürekli antrenmana çıktık. İlk olarak önümüzde 2018 yılının mayıs ayında Avrupa Şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum ancak büyük hedefim, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı kazanmak. Şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Dünya Şampiyonası'nda ilk defa yurt dışında yarıştığı için heyecanlandığını vurgulayan genç sporcu, antrenmanlarda 140 kilo kaldırmasına rağmen şampiyonada 125 kiloda kaldığını kaydetti.

Antrenör Cemal Boyacı da yaklaşık 7 yıldır engelli sporcuları çalıştırdığını söyledi.

Üzeyir'i kendisinin keşfettiğini ve çok başarılı olacağına inandığını belirten Boyacı, "Daha önce kadınlarda milli takım antrenörlüğü yaptım. Emekli oldum. Şimdi engelli kardeşlerimizin başarısı için çabalıyorum. Üzeyir'i bu yıl milli takıma gönderdik. Dünya üçüncüsü olarak bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. Keyifli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Üzeyir, çok idealist ve hırslı. Milli takımdaki ilk mücadelesinde dünya üçüncüsü olması çok önemliydi." diye konuştu.