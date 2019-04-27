Yüzme: Anadolu Yıldızlar Ligi

KAYSERİ (AA) - Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi yarı final müsabakaları Kayseri'de başladı.

Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda 15 ilden 162 erkek, 137 kız olmak üzere toplam 299 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmalarda ilk üç dereceye giren sporcular, 18 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi'nin altyapı sporcuları için geliştirilen bir proje olduğunu söyledi.

Kayseri olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Deliktaş, "Burada yarışanlar Türkiye'de daha önce derece yapmamış, milli takıma gitmemiş çocuklarımız. Bu, çocukları altyapıda hazırlamak için geliştirilen bir proje. Burada 15 ilden 299 sporcu yer alıyor. Güzel bir organizasyon. Katılan sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.







