İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Almanya temsilci Schalke 04 ile oynadığı maçta göğsüne gelen darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetinin riskli bir durumu fark etmesinin ardından Yuto Nagatomu'nun hastaneye sevk edildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır. Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

Muhabir: Sezer Yavuz