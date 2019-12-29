Yukatel Denizlispor'un ilk yarı karnesi

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 9 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden Yukatel Denizlispor, 2019-2020'nin ilk 17 haftalık periyodunda topladığı 22 puanla, ligdeki 20. senesinde ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu yaşadı.

Lige teknik direktör Yücel İldiz'le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi.

İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti.

Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaşmada 15 puana ulaştı.

Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı.

En başarılı 5. sezon

Denizlispor, bu sezon 20. kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyotta yüzde 35,3'lük galibiyet oranıyla ilk yarılar itibarıyla en başarılı 5. sezonunu geçirdi.

2003-2004 ve 2004-2005'te yüzde 52,9, 1999-2000 ve 2007-2008'de yüzde 41,1 galibiyet oranları yakalayan Denizli temsilcisi, 2009-2010'da ise 17 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgiyle en kötü performansını sergilemişti.