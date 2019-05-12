Yozgat'ta TFF 3. Lig sevinci

YOZGAT (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. kademe play-off müsabakasında Yozgatspor 1959, penaltı atışlarında Akşehirspor'u 6-5 yenerek 3. lige yükselmesi Yozgat'ta coşkuyla kutlandı.
Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı maça gidemeyen taraftarlar Yozgat Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekran televizyondan heyecanla izledi.
Normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Yozgatspor 1959, Akşehirspor'u 6-5 yenerek TFF 3. Lige yükselmesiyle taraftarı büyük sevinç yaşadı.
Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şehir turu attı.