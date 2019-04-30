Yozgatlı şampiyon güreşçiler coşkuyla karşılandı





YOZGAT (AA) - Avrupa şampiyonu grekoromen milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel için memleketleri Yozgat'ta coşkulu bir karşılama düzenlendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bu kulvardaki 9. altın madalyasını kazanan Rıza Kayaalp ve ilk şampiyonluğunu elde eden Atakan Yüksel, Yozgat kent girişinde mehter takımı eşliğinde karşılandı.

Milli sporcular daha sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda kendileri için gerçekleştirilen törene katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, kentin en coşkulu, en onurlu ve gururlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Çakır, "Yozgat'ın iki yiğit evladı, Avrupa ufuklarında şimşek gibi çakarak, rakiplerinin sırtını mindere vurarak, altın madalyayı kaparak, büyük bir onur ve zaferle ülkemize, baba ocağına, ana kucağına döndüler." ifadelerini kullandı.





- Kayaalp: "Yine bir şampiyonlukla Yozgat'a geldim"





Hediye takdiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketinde coşkuyla karşılanmanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

"Biz bu şampiyonlukları, hem ülkemizde hem de doğup büyüdüğümüz memleketimizde halkımızı sevindirmek için kazanıyoruz." diyen Kayaalp, "Allah'a şükürler olsun, yine bir şampiyonlukla Yozgat'a geldim. İnsanlarımızın bizi böyle karşılaması gururlandırdı. Rekor kırarak şampiyonluk elde ettim, 9. kez Avrupa şampiyonu olarak memleketime döndüm. Önemli olan, önümüzdeki dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak. İnşallah ülkemizi ve halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp de oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Bayrağımız dalgalandırdığı, İstiklal Marşımızı okuttuğu için çok gururluyum. Bir olimpiyat altını kaldı. İnşallah onu da alıp İstiklal Marşı'nı bir kez daha söyletiriz. Çok mutluyum. Allah sağlık sıhhat versin." diye konuştu.





- Yüksel: "Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına"

Grekoromen stil 67 kiloda ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazanan Atakan Yüksel, "Bizi burada yalnız bırakmayan değerli Yozgat halkına çok teşekkür ederim. Müthiş, coşkulu bir kalabalık var. İnşallah Rıza kardeşimin ve benim madalyalarımız devam eder. Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına." ifadelerini kullandı.

Oğlunun maçlarında çok heyecanlandığını belirten anne Münevver Yüksel, kalp krizi geçireceği endişesiyle televizyondan müsabakaları izleyemediğini aktardı.

Atakan Yüksel'in eşi Hilal Yüksel ise, "Eşim bize çok büyük bir gurur yaşattı. Adını tarihe yazdırdı. Çok zor dönemler geçirdik, ayrı kaldık, çalışmalarına devam etmesi için ayrı vakit geçirdik. Sonuçta kazandı. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



