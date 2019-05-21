Yıldız Kız Boks Milli Takımı, Romanya'ya gitti





ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı, Romanya'da yarın başlayıp 2 Haziran Pazar günü sona erecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Çankırı Milli Takımlar Kamp Merkezi Hamide Bıçkın Spor Salonu'ndaki çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayan milli takım, 13 sporcu ve 4 antrenörle Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Romanya'ya hareket etti.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını belirten Çınar, "Sporcularımın hepsine güveniyorum. İnşallah Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberleteceğiz. Bunu yapabilecek kapasitede sporculara sahibiz." diye konuştu.

Sporcularının moral ve motivasyonunun yüksek seviyede olduğunu dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Antrenörlerimiz Yavuz Kılıç, Orhan Çavdar ve Ramazan Salgır ile güzel bir hazırlık sonucu madalyalarla döneceğimize inanıyoruz. Ülkemizi 46 kiloda Yağmur Baba, 48 kiloda Gamze Soğuksu, 50 kiloda Ayşe Özdemir, 52 kiloda Nilay Yaren Çam, 54 kiloda Ebrar Sıla Öztürk, 57 kiloda Elif Yavuz, 60 kiloda Nisanur Erdel, 63 kiloda Zehra Ceren Tuncer, 66 kiloda İlayda Yurttutan, 70 kiloda Ayşe Doğan, 75 kiloda Senanur Kocaoğlu, 80 kiloda Ece Asude Ediz ve +80 kiloda Elif Meryem Usta temsil edecek."