Yıldız Kız Boks Milli Takımı, Çankırı'da kampa girdi





ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çankırı'da kampa girdi.

Çankırı Milli Takımlar Kamp Merkezi Hamide Bıçkın Spor Salonu'nda başlayan kampta sporcular, antrenör Ahmet Çınar yönetiminde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, 22 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldız Kızlar Boks Şampiyonası için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Çankırı'da 21 Mayıs'a kadar kampta olacaklarını belirten Çınar, "Buradan Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Birinci etap kampımız Kastamonu'daydı. 13 sıklette seçtiğimiz sporcularla Romanya'da Avrupa şampiyonluğu için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Önceki şampiyonalarda da Çankırı'da kampa girdiklerini ve güzel sonuçlar aldıklarını aktaran Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yedi yıldır üstlendiğim milli takım başantrenörlüğü sürecinde Çankırı'da kamplarda bulunduk. İnşallah tekrar İstiklal Marşımızı okutur, bizlerin de göğsünü kabartırlar. Hedefimiz altın madalyalarla dönmek. Bunu başarabilecek kapasitede sporcularımız var. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim."



