Yıldız Bayanlar Güreş Milli Takımı Niğde'de

NİĞDE (AA) - Yıldız Bayanlar Güreş Milli Takımı, 23 Nisan'da Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Niğde'de sürdürüyor.

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Kamp Eğitim Merkezine gelen 40 sporcu ve 5 antrenörden oluşan ekip, 23 Nisan'da Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklara devem ediyor.

Yıldız Bayanlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında Ukrayna'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "20 günlük bir kamp süremiz var. Bu süre zarfında bir turnuva geçireceğiz. Gebze'de yapılacak uluslararası turnuvaya katılacağız, bu turnuva sonucunda takımı belirleyip Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Hedeflerimiz büyük. Altyapı olarak Türkiye'nin 30 bölgesinden sporcularımız var. Hedefimiz inşallah 2 altın madalya. Çalışmalarımız buna yönelik." dedi.