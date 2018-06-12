Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Halil Ünal'ı ziyaret etti.

Siyah kırmızılı kulubün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Demirören'i Vali Hanefi Demikol Tesisleri'nde kulüp başkan Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör İzzet Erdoğan, idari direktör Ayhan Taşçı karşıladı.

Ünal ile Demirören'in Eskişehirspor'un yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.







