Yenimahalle'de engelliler için

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek için futbol maçı yapıldı.

Belediyenin görme engelliler futbol takımı ile U-19 takımı, Batıkent İnönü Semt Sahası'nda düzenlenen organizasyonda karşılaştı.

Maç, karşılıklı atılan gollerle berabere bitti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, toplum olarak engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaları gerektiğini söyledi.

Yaşar, "İlçemizde ne kadar engelli vatandaşımız varsa, engel grupları, yaşları, meslekleri, ekonomik durumları nedir, tespit ettirdik. O gün bugündür de onların yaşamını kolaylaştıracak her projeye destek olduk, her yatırımımızı onları da düşünerek hayata geçirdik." dedi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erol Erdim ise "Hiçbir çocuk dünyaya engelli gelmek istemez. Şu yaştan itibaren de hiçbirimiz engelli olmak istemeyiz. Ama maalesef engelli çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız var. Bize düşen onların sosyalleşmesini sağlamak, onların bizim gibi bir fert olduğunu tüm topluma öğretmektir." diye konuştu.

Karşılaşmayı Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan, Türkiye Körler Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Aydın, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri izledi.



