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Yenimahalle Belediyespor'da ikinci yarı hazırlıkları

- Başantrenör Eler: "İkinci yarıda takım daha iyi olacak"

04 Ocak 2018 Perşembe 12:19
Yenimahalle Belediyespor'da ikinci yarı hazırlıkları
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ANKARA (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Lig takımlarından Yenimahalle Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Gazi Üniversitesi Spor Salonu'nda çalışan başkent ekibinde başantrenör Serdar Eler, bütçe kapsamında bazı kararlar aldıklarını ve yeni bir takım oluşturduklarını söyledi.

Takımın yenilenmesi nedeniyle oyuncuların birbirini tanıma süreci ve tecrübe edinmede eksiklik yaşandığını vurgulayan Eler, "Takım her geçen gün ivme kazanıyor. Tecrübe eksikliği ve oyuncuların birbirini tanıması da zaman içinde olacak. İkinci yarıda takım daha iyi olacak." dedi.

Son 4 sezondaki takıma göre farklı bir yapılanmaya gittiklerini dile getiren Eler, "Bu bilinçli olarak yapılan ve yönetimle birlikte alınan bir karar. Bütçemizi biraz daha aşağı çekmeyi hedefledik. Şampiyon olan takımdan 10 sporcu ayrıldı. Yeni gelen oyuncuların yaş ortalaması da 24 civarında." değerlendirmesini yaptı.

Kadrosunda Sırbistan, Kamerun ve Ukrayna'dan 4 milli sporcu bulunduran Yenimahalle Belediyespor, ligin ilk devresini 16 puan ve averajla 5. sırada bitirmişti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı 21 Ocak'ta başlayacak.

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HENTBOLKadınlar Hentbol Süper LigSerdar ElerYenimahalle Belediyespor
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