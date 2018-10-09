Yenimahalle Belediyesi özel sporcularının başarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen Halter Türkiye Şampiyonası'nda Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları iki madalya kazandı.

2018 yılı faaliyet programında yer alan Halter Türkiye Şampiyonası, 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 48 kulüp ve 118 sporcunun katıldığı 5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Hüseyin Çırakoğlu 90 kilogramda BenchPress'de Türkiye Şampiyonu ve Powerlifting'de genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Mert Kibar'da 125 kilogramda BenchPress'de ve Powerlifting'de Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın desteğiyle yoğun çalışma programlarının devam ettiğini belirtti.

Sporcularının katıldıkları müsabakalardan derece alabilmek için kıyasıya mücadele ettiğini ifade eden Bek, Yenimahalle'nin ismini ulusal ve uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti.