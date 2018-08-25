Yeni Ordu stadında ilk maç kasımda

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çimleri eylülde serilecek yeni Ordu stadında ilk maçın kasım ayında oynanmasının planlandığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tamamlandığında maliyeti 150 milyon lirayı bulacak 20 bin kişi kapasiteli stadın yeni sezonda futbolseverlere hizmet vereceğini belirtti.

Stadın yüzde 95'inin tamamlandığını aktaran Yılmaz, "Stadın aylar önce tribünler, çatısı ve dış cephe kaplamaları tamamlanmıştı. Şu anda stadın ince işçilikleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çimleri eylülde serilecek yeni Ordu stadında ilk maçın kasım ayında oynanması planlanıyor." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her şey istenildiği gibi gittiği takdirde futbolseverler ilk maç heyecanını kasımda burada yaşamış olacaklar. Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak stadımız, 20 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edildi. Stadın 500 araçlık otoparkı var. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafındaki tribünün altında otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metrekare üzerine kurulan stadın açılışının ardından, 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak."

Stadın Ordu'ya yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şunları aktardı:

"Yeni stat Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin ilimize armağanı. Şehrin futbol ve bireysel sporlarına yön verecek dev bir spor eseri ilimizde kazandırılmasına ne kadar teşekkür etsek, ne kadar gurur duysak azdır. Hayırlı, uğurlu olsun."

Enver Yılmaz, stadın ismine henüz karar verilmediğini anımsatarak, zamanı geldiğinde bu konuda da karar alınacağını belirtti.

Öte yandan, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde inşa edilen stadın son hali havadan görüntülendi.

Muhabir: Hayati Akçay