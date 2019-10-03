Yeni Malatyaspor'un rakibi Yukatel Denizlispor
Malatya ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
Spor 03.10.2019, 13:03
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.
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