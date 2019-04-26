Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ile yollar ayrıldı

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "20.09.2017 tarihi itibarıyla Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun teknik sorumluluğunu yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Malatya temsilcisi, geçen sezonun ilk yarısında göreve gelen Erol Bulut yönetiminde ligi 43 puanla 10. sırada bitirmişti. Sarı-siyahlı ekip, bu sezon ise 29 haftada 38 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, ayrıca bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı.