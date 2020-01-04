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Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesini uzattı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyurdu.
Spor 04.01.2020, 14:35
MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, oyuncusu Thievy Bifouma ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.