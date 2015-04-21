Yeni Malatyaspor Şampiyonluğa Kilitlendi

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Selim Pilten, "Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken bırakmaya hiç niyetimiz yok" dedi.Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Selim Pilten yaptığı açıklamada, Bayrampaşa maçında şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldıklarını anımsattı. Bayrampaşa karşısında 1 kişi eksik kalmalarına rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pilten, "Bayrampaşa da ligde rahat bir konumda yer almasına rağmen iyi mücadele etti. Eksik kalmamıza rağmen iyi oynayarak 3 puanı hanesine yazdıran biz olduk" diye konuştu."ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYEN İNŞALLAH BİZ OLACAĞIZ"Pilten, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Menemen Belediyespor maçının kendileri için çok önemli olduğunu, rakiplerinin de bu maça olmak ya da olmamak gözüyle baktığını söyledi. Menemen Belediyespor müsabakasının zor geçeceğini kaydeden Pilten, "Deplasmanda işimizin zor olduğunu biliyoruz. Menemen Belediyespor genç ve koşan bir takım. Ama bizim takımımız da tecrübeli ve kaliteli oyunculardan oluşuyor. İzmir deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyoruz. Oradan alacağımız puan ya da puanlar bizi şampiyonluğa çok yaklaştıracaktır. İzmir’de şampiyon takımın sporcuları gibi mücadele etmek istiyoruz. Şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Yeni Malatyaspor olacak inşallah" ifadesini kullandı."BU İŞİ BIRAKMAYA HİÇ NİYETİMİZ YOK"Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken bırakmaya niyetlerinin olmadığını da kaydeden Pilten, “Bu kadar yaklaşmış, bu kadar kupanın ucundan tutmuşken, bu işi bırakmaya hiç niyetimiz yok. Bu futbolcular bir şehrin 10 yıllık özlemini noktalamaya çok yakın. Hepsinin alınlarından öpmek lazım. Allah’ın izniyle bu işi bu sene halledeceğiz” dedi.