Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'e ırkçı saldırı

LJUBLJANA (AA) - Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Yeni Malatyaspor'un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beninli file bekçisi, "Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar. Böyle şeylerin tekrarlanmamasını umut ediyorum." diye konuştu.

Taraftarların davranışını anlatan Farnolle'ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi.

Ibric, "Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi." ifadelerini kullandı.