Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında gollü mücadele





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 4-4 eşitlikle tamamlanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, lig tarihinin en gollü beraberliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada 11. dakikada 1-0 geriye düşen Demir Grup Sivasspor, 17, 21 ve 24 dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor, 67. dakikada skoru 3-2'ye getirirken, konuk ekip 75. dakikada fileleri havalandırarak üstünlüğünü 4-2'ye taşıdı. Evkur Yeni Malatyaspor, mücadelede 10 kişi kalan rakibi kaşısında 77 ile 80. dakikalarda goller buldu ve iki ekip 4-4 berabere kaldı.

Süper Lig tarihinde daha önce farklı sezonlarda 9 karşılaşma 4-4 beraberlikle tamamlandı.

Ligde 1967-1968 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray, 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray, 1995-1996 sezonunda Samsunspor-İstanbulspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor-Kocaelispor, 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşmaları 4-4'lük skorlarla bitti.



