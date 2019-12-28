Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) konuk olacak.

Spor 28.12.2019, 11:41
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında
banner230

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

#BtcTurk Yeni Malatyaspor #Gaziantep FK #Malatya #spor #SÜPER LİG
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:51
Öğle 12:48
İkindi 15:14
Akşam 17:34
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@