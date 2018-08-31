Yassine Benzia, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Benzia, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Futbola, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'da başlayan Benzia, bu takımda 4 sezonda 54 maçta forma giyerken 6 da gol kaydetti.

2015 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yassine Benzia, bu ekipte çıktığı 93 karşılaşmada ise 11 golün altına imza attı.

Muhabir: Metin Arslancan